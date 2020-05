Etats-Unis

Une sortie de golf n'est pas «un pêché mortel»

Le locataire de la Maison Blanche répond aux critiques soulevées pas ses parties de golf, en pleine crise de Covid-19.

Le président américain Donald Trump s'est indigné lundi que ses sorties de golf du week-end aient suscité des articles très critiques, dénonçant «la haine et la malhonnêteté» des médias.

Le locataire de la Maison Blanche, qui n'avait pas joué au golf depuis le 8 mars en raison du confinement lié au coronavirus, s'est rendu samedi et dimanche dans son «Trump National Golf Club», en Virginie.

«Mauvais message»

«Il y a des moments pour jouer au golf et des moments où vous ne pouvez pas le faire, cela envoie le mauvais message», avait-il alors estimé. «Lorsque vous êtes président, vous vous dites: +Je vais abandonner (le golf) pour quelques années et je vais vraiment me concentrer sur le boulot+».