Football

Une sortie nocturne à Genève fait polémique

Des joueurs du RC Strasbourg ont fait la fête à Genève juste avant un match amical contre Montpellier. Des cas de Covid-19 ont été décelés dans les deux camps.

Le club de Strasbourg avait dans un premier temps donné son accord pour une sortie des joueurs dans un restaurant, sans se douter que certains éléments du groupe en profiteraient pour poursuivre les festivités dans les bars genevois. «Le staff avait validé le principe d'un temps libre dans un cadre bien défini, a expliqué Marc Keller, le président du RC Strasbourg. J'avais le sentiment que les choses étaient faites de manière professionnelle et anticipée. Certains sont allés au-delà de ce cadre, en prolongeant cette soirée. On réglera ça en interne. Au moment du match contre Montpellier, on ne savait pas encore que certains joueurs étaient sortis du cadre le samedi.»

Neuf cas à Strasbourg

Neuf joueurs strasbourgeois ont été testés positifs tout comme plusieurs jeunes footballeurs du club de Montpellier. Jeudi, le club de Montpellier a publié un communiqué reprochant au RC Strasbourg de n’avoir pas pris les mesures et précautions adéquates avant le match amical du 28 juillet entre les deux formations françaises. «Le MHSC a pris note que notre adversaire Strasbourg n’a pas refait de tests avant de nous affronter et dénombre aujourd’hui neuf cas au sein de son effectif. Le MHSC est aujourd’hui la première victime de la situation qui oblige un joueur à être isolé du groupe et deux matchs de préparations annulés, en attendant les résultats des tests de demain (ndlr: vendredi) pour être sûr que l’ampleur n’est pas plus importante au sein de notre effectif.»