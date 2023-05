Isabelle Ithurburu, as du rugby, remplace Nikos Aliagas

On connaît l’identité de la personne qui remplacera Nikos Aliagas, démissionnaire de la présentation de «50’ inside» sur TF1, dès la rentrée 2023. Il s’agit d’Isabelle Ithurburu, 40 ans, ainsi que l’a confirmé la Une dans un communiqué mardi 23 mai 2023. Elle officiait jusqu’alors sur Canal+. «Je me réjouis de son arrivée. Elle est une grande professionnelle, rompue au direct et aux interviews. Elle saura apporter sa patte et ses qualités d’intervieweuse à notre magazine emblématique «50’ inside» et deviendra rapidement un visage familier et très apprécié des téléspectateurs», a dit Ara Aprikian, directeur général de TF1. Le visage d’Isabelle Ithurburu n’est pas inconnu des abonnés de la chaîne cryptée. Cela fait des années qu’elle en est la spécialiste rugby. Depuis 2015, elle anime chaque week-end le «Canal Rugby Club».