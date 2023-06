Football: Une star de Chelsea «dédicace» un obus de l’armée ukrainienne pour la Russie

Le recrutement de Mykhaïlo Mudryk est particulièrement critiqué en Angleterre. En championnat, il affiche les tristes statistiques de zéro but et deux passes décisives en quinze apparitions. Le coût du joueur et les résultats désastreux de son équipe (12e en Premier League) font du numéro 15 l’une des plus grandes déceptions de la saison.