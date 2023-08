Télévision: Une star de «Game of Thrones» est décédée à 36 ans

«C'est avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer que notre cher ami et client, Darren Kent, est mort paisiblement vendredi. Ses parents et son meilleur ami étaient à ses côtés. Nos pensées et notre amour vont à sa famille en cette période difficile. RIP mon ami», a écrit l'agence de l'acteur britannique Carey Dodd Associates sur Instagram. Connu notamment pour ses rôles dans «Game of Thrones» et «Donjons et Dragons», Darren Kent avait 36 ans.