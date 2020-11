Kevin Love est traversé depuis de nombreuses années par des pensées noires. KEYSTONE

La NBA. Son show permanent, son star system exacerbé et ses actions spectaculaires à outrance. Derrière cette alléchante façade se cache une réalité bien plus froide pour certains athlètes. En 2018, le All-Star de Toronto DeMar DeRozan s’était publiquement exprimé sur son état dépressif, révélant souffrir d’isolement et d’anxiété.

Plus récemment, Kevin Love a livré un témoignage semblable dans une lettre parue sur The Player’s Tribune, en septembre. Le joueur de Cleveland, victime d’une crise de panique lors d’un match contre Atlanta en novembre 2017, racontait «la période la plus sombre» de sa vie: «J’étais caché dans mon appartement et personne ne pouvait me voir souffrir. La seule fois où je sortais c’était pour faire du sport, parce que c’était le seul endroit où je sentais que j’étais utile au monde.»

«C’était juste effrayant d’emprunter cette voie et de penser à l’idée de m’ôter ma propre vie» Kevin Love, joueur des Cleveland Cavaliers

Love, champion NBA en 2016 avec LeBron James, est revenu cette semaine sur la dépression dont il a souffert. Dans l’émission «In Depth With Graham Bensinger», il a confié avoir songé au suicide en 2012. «J’ai commencé à le planifier et réfléchir à comment je pourrais m’y prendre, a-t-il lâché. J’avais plusieurs moyens en tête. Ce qui est bien, c’est que lorsque vous faites des recherches, cela aboutit à la ligne nationale de prévention du suicide. C’était juste effrayant d’emprunter cette voie et de penser à l’idée de m’ôter ma propre vie.»

Depuis, le quintuple All-Star a bien remonté la pente. Mais ses démons ne l’ont pas totalement quitté: «Vous ne pouvez pas choisir quand ça part et quand ça revient. […] Il y a des jours où je lutte vraiment. Je souffre beaucoup de la théorie de l’imposteur. Comme l’impression de ne pas être méritant, de ne pas être digne de ce que j’ai accompli ou de mes succès.»

«J’ai appris que rien ne nous hante autant que les choses que nous ne disons pas» Kevin Love

À tel point que le spectre du suicide continue de le hanter par instants. «Quand vous l’avez déjà vécu, cela continue de vous traverser l’esprit. J’ai appris que rien ne nous hante autant que les choses que nous ne disons pas. Donc le fait que je garde ça pour moi est en réalité plus nuisible. Je pense que la chose la plus importante et la plus utile pour moi est de l’exposer.»