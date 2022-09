Basketball: Une star de la NBA joue incognito à Vidy

Dimanche, sur un playground des rives du Léman, un joueur payé plus de 37 millions de dollars lors de la prochaine saison de NBA – c’est largement plus de cent fois le budget de l’équipe masculine locale des Pully Lausanne Foxes – a enfilé les paniers comme tout un chacun, devant une assistance étonnée. De quoi exciter les réseaux sociaux, mais aussi motiver des Lausannois à vite enfourcher leur vélo pour avoir la chance d’une vie: défier balle en mains la star Jimmy Butler, six fois «All Star» dans la ligue nord-américaine.

«Au début, il était juste venu faire des tirs, accompagné d’un photographe, d’un caméraman et d’un homme qui s’occupe de sa sécurité, explique Jean-Claude Porte (46 ans), qui s’occupe d’une page Facebook intitulée «Vidy Basket Lausanne», destinée à arranger des matches sur les terrains du Sud de la ville. Il voulait être tranquille et pas trop que des photos ne circulent. Mais ensuite, il a appelé des joueurs et a commencé à affronter des équipes les unes après les autres. Il était exigeant! C’est même lui qui calculait le score. Butler a perdu un des matches et il n’était pas content…»