Football américain : Une star de la NFL accusée d’agressions sexuelles

Plusieurs plaintes pour agressions sexuelles ont été enregistrées contre Deshaun Watson, quarterback des Houston Texans.

Quatre plaintes se sont ajoutées vendredi aux trois premières déposées plus tôt cette semaine, par des femmes, pour la plupart masseuses thérapeutiques de profession, a assuré l’avocat Tony Buzbee, lors d’une conférence de presse à Houston.

Ce dernier a indiqué que des poursuites judiciaires engagées par cinq autres femmes étaient en cours et que les allégations de dix autres accusatrices étaient examinées. «Nous représentons actuellement 12 femmes et nous déposerons les autres plaintes en temps voulu, au fur et à mesure que nous ferons preuve de diligence raisonnable», a-t-il dit, ajoutant que ces «22 femmes au total ont fait état d’une inconduite similaire à celle exposée dans nos dépôts publics».