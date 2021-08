Hockey sur glace - Une star de la NHL aurait parié sur les matches de son équipe

Evander Kane, joueur au passé très controversé et coéquipier du Suisse Timo Meier chez les San Jose Sharks, en a pris pour son grade sur Instagram. Son épouse, visiblement délaissée par la star de NHL, a publié un post incendiaire: après avoir reproché à son mari d’être parti en Europe sans la prévenir «pour faire la fête tous les jours et toutes les nuits», de ne jamais prendre de nouvelles de ses enfants et d’abandonner sa famille sans le sou, madame Kane a balancé une bombe sous forme de question pas si anodine adressée au commissaire de la NHL, Gary Bettmann: «Est-ce que quelqu’un peut demander à Gary Bettmann pourquoi la NHL laisse un joueur parier sur ses propres matches? Comment la NHL fait-elle pour laisser jouer un un accro aux paris lorsque de toute évidence il balance ses propres matches pour gagner de l’argent.»