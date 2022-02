Baseball - Une star de MLB continue à s’entraîner sur un champ de patates

En novembre dernier, Wander Franco a signé un contrat de onze ans avec les Rays de Tampa Bay, pour la modique somme de 182 millions de dollars. À 20 ans, il a de quoi voir l’avenir en rose et se mettre à son aise.

Il a choisi comme camp de base Bani, la ville où il a grandi, et se prépare sur un des modestes – pour ne pas dire autre chose – terrains de baseball de son ancien quartier. Dans la foulée, il a été extrêmement critiqué par les fans des Rays, qui ne veulent pas qu’il se blesse.

«Oui, je suis ici, et personne ne me sortira d’ici. C’est ici que tout a commencé et c’est ici que ça se terminera», a répondu Wander Franco.