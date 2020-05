Générosité face à la crise

Une star de NBA laisse un pourboire de 1000 dollars

Andre Drummond, pivot des Cleveland Cavaliers, a fait un très beau geste dans un restaurant en Floride.

«La semaine passée a été très légère en raison du Covid, détaille la serveuse. Les restaurants et le personnel sont à la peine, comme vous pouvez l’imaginer. Mais aujourd’hui j’ai reçu un pourboire qu’aucun serveur ne penserait recevoir. Sans le savoir, j’ai servi la table d’Andre Drummond. Je ne savais qui il était, et je ne l’avais jamais vu. Quand j’ai ouvert la note, je n’y ai pas cru. Un pourboire de 1000 dollars pout un ticket à 160 dollars. J’ai tremblé et pleuré de joie. Je ne savais pas quoi faire, et je n’ai pas voulu attirer l’attention. C’est tellement super de voir des gens être généreux en ces temps incertains. C’est une histoire que je n’oublierai jamais, merci Andre Drummond», a conclu Diaz, qui a pu garder l’intégralité de son pourboire.