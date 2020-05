Hockey sur glace

Une star de NHL paie les courses de ses fans

Le capitaine de Calgary a fait preuve d'une grande générosité envers des habitants de sa ville.

Ashley Martin fait partie de ces chanceux. Sur Facebook, elle raconte la scène: «Je faisais la queue à Walmart quand une femme est venue vers moi. Elle m'a dit de venir dans sa file et qu'elle payerait mes courses. J'ai été surprise et lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle travaillait pour Mark Giordano, des Flames, et qu'à sa demande elle payait les courses des gens aux alentours pour aider la communauté. Elle a dépensé 430 dollars. Je suis encore sous le choc de ce qui vient d'arriver.»