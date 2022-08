Hockey sur glace: Une star de NHL va faire don de son cerveau à la science

Jonathan Huberdeau (29 ans) vient d’être transféré des Florida Panthers – où il évoluait depuis le début de sa carrière – aux Calgary Flames, là où il a signé dans la foulée le plus gros contrat de l’histoire de la franchise canadienne de l’Alberta: 84 millions de dollars US répartis sur huit ans, soit en moyenne 10,5 millions par année.

En Amérique du Nord et plus particulièrement en hockey sur glace, les enjeux sont énormes. Les scientifique cherchent toujours à démontrer si les charges, les coups à la tête, les bagarres et les commotions cérébrales quie peuvent en découler sont directement responsables de maladies dégénératives et quelles sont précisément les conséquences des chocs répétés sur les cerveaux des athlètes.