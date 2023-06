Benjamin Castaldi lâche Touche Pas à Mon Poste sans malaise 

«J’ai vécu 7 ans de bonheur à «Touche Pas à Mon Poste». Il n’y a ni malaise ni fâcherie. On est toujours très amis avec Cyril. Mais d’un commun accord, on s’est dit que ce serait pas mal de faire une pause», a-t-il dit au «Parisien». Benjamin Castaldi, 53 ans, a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un «adieu»: «C’est un au revoir, avec beaucoup d’amour. Je me suis régalé à ses côtés. Il m’est arrivé d’être son joker et ça m’a permis de découvrir ce que c’est qu’animer un talk-show car c’est très différent d’un jeu ou d’une émission comme «Loft Story». L’homme a ajouté qu’il n’avait «aucun projet à la télé à court terme». «Mais j’ai toujours l’envie de revenir avec un jeu ou un divertissement. C’est ce que je fais le mieux.»