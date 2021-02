Raid sur Twitch : Une star de YouTube fait fondre en larmes une gameuse

En pleine diffusion de sa partie de «Call of Duty», Brooke a craqué en voyant arriver les spectateurs de son idole David Dobrik.

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit sa chaîne relayée par David Dobrik, l’une des personnalités les plus en vue sur les plateformes sociales. Brooke, une twitcheuse inconnue jusqu’alors, n’en a pas cru ses yeux. Samedi à la fin de son flux sur Twitch, la star a fait la promotion de sa chaîne BrookeGivesHugs. «Attendez, quoi, non! Je viens de me faire «raider» par les gars de David Dobrik, je viens de me faire «raider» par le roi David Dobrik», a-t-elle hurlé, submergée d’émotions.

«Je tremble, je tremble. David p** Dobrik, merci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu!»

Après Vine et YouTube, son bienfaiteur a encore connu le succès avec un podcast et sur TikTok. Il a aussi commencé à streamer des parties de jeux vidéo sur Twitch. Cet Américain de 24 ans originaire de Slovaquie est connu pour offrir des cadeaux insensés à ses amis et à ses fans et pour participer à des opérations caritatives en ligne. Il a aussi le sens des affaires et sait attirer les investisseurs.