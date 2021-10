Rugby : Une star montante des All Blacks meurt dans un accident de voiture

Sean Wainui a perdu la vie lors d’un accident de la circulation, a annoncé lundi la police néo-zélandaise. Son véhicule a heurté un arbre.

Sean Wainui détient le record du plus grand nombre d’essais inscrits par un joueur dans un seul match de Super Rugby.

«Le décès de Sean touchera profondément toutes les personnes impliquées dans le rugby, en particulier ses coéquipiers de Bay of Plenty (son équipe en championnat néo-zélandais qu’il avait rejoint en mai dernier) et des Chiefs, nous partageons leur chagrin et leur choc», a-t-il déclaré dans un communiqué.