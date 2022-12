Hockey sur glace: Une star du Canada participe à la Coupe Spengler en télétravail

Hockey Canada a en effet confié un rôle d’entraîneur-assistant à Scott Niedermayer. Le poste de directeur général à Shane Doan. Et un statut d’adjoint au directeur général à Daniel Brière.

Le premier (49 ans) est membre du «Club Triple Or» grâce aux conquêtes de quatre Coupes Stanley avec New Jersey (1995, 2000, 2003) et Anaheim (2007), de deux médailles d’or olympiques (2002, 2010) et d’une médaille d’or au championnat du monde (2004).