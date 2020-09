15 buts en 24 matches. C’est le bilan de Marko Arnautovic (31 ans) depuis son arrivée au Shanghai SIPG, en juillet 2019. À la simple lecture de ces chiffres, il est tentant de penser que l’attaquant autrichien passé par Stoke City et West Ham s’est adapté sans problème au championnat chinois. Et pourtant, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube MrBeanyman, il révèle ne pas avoir pris au sérieux son nouvel environnement.

«J’ai sous-estimé la Chinese Super League, a-t-il reconnu. J’ai pensé que ce ne serait pas dur. En fait, c’était très dur. J’ai fait de mauvais matches. Je ne m’entraînais pas, je ne faisais pas attention à mon corps. Je buvais des sodas, je mangeais aux mauvais moments… Je ne dormais pas puisque quand je suis arrivé en Chine, cela m’a pris trois semaines pour m’adapter au changement d’heure. J’allais me coucher à 6 ou 7 heures du matin et je me réveillais à 15-16 heures pour aller à l’entraînement, puis je restais à nouveau debout toute la nuit.»