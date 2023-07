Star du surf, Mikala Jones est mort dans un tragique accident

Les plus belles images tournées par Mikala Jones.

Terrible drame dans les eaux indonésiennes. La star du surf Mikala Jones est décédée à ce week-end à l’âge de 44 ans, lors d’un accident de sa discipline de prédilection. «Ce n’était pas encore ton tour de partir, c’est trop tôt, a témoigné sa fille Isabella sur Instagram. J’aimerais pouvoir te dire une dernière fois à quel point je t’aime et te remercier d’être le meilleur des pères.» Mikala Jones laisse derrière lui une femme, deux filles, son père, une sœur et deux frères.

«Mikala, tu étais unique»

Mikala Jones est né en 1979 à Kailua, une ville située sur la côte est de l’île hawaïenne d’Oahu. Il a commencé à surfer à l’âge de sept ou huit ans. En tant qu’amateur, il a remporté à deux reprises le championnat national. Ses performances lui ont permis d’attirer des sponsors et de visiter les plus jolis spots de surf du globe, à Tahiti, à Fidji, aux Galapagos et en Afrique du Sud. Se mettant à filmer ses exploits, l’Hawaïen a enthousiasmé des dizaines de milliers de followers sur Instagram.