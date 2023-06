Bellevue (GE): Le premier bébé suricate du canton de Genève est né

L’adorable petite boule de poil trottine partout sur la terre aride de son enclos, puis – jamais très éloignée de ses parents - elle les rejoint sur une branche desséchée et se dresse fièrement sur ses petites pattes arrière. On rejoue «Le Roi Lion» au Bioparc de Bellevue (GE). Pour la première fois, un suricate a vu le jour dans le canton, le 5 mai dernier. Présentée officiellement jeudi, la cousine éloignée de Timon n’a pas encore de prénom, mais elle fait déjà chavirer les cœurs.

La pouponnière après l’appartement

Pour célébrer pareille naissance, il en a fallu du chemin entre le désert de Kalahari (Botswana/Namibie/Afrique du Sud) et la campagne genevoise. Le père du nouveau-né, Billy, a été récupéré en 2022 dans l’appartement d’un particulier, au Tessin. «C’était son animal de compagnie. Les suricates sont à la mode, ils sont très recherchés, mais il est illégal d’en faire commerce et d’en détenir un», rappelle Chloë Sheikh-Kadir, biologiste au sein du Bioparc.

Ces mammifères ont en effet besoin d’un environnement très éloigné d’un trois pièces-cuisine. De plus, ils vivent en groupe, au sein d’une société matriarcale, où la femelle choisit son mâle et reste ensuite en couple avec lui. De leur côté, les malheureux éconduits font office de baby-sitter, ils aident à élever les jeunes et assurent la protection de leurs congénères. «Une fois Billy recueilli, des institutions alémaniques nous ont donné un autre mâle et une femelle, rembobine Tobias Blaha, à la tête de l’institution belleviste. Ça a marché; un couple s’est formé et le bébé est né.» Le trio vit dans un enclos spécialement construit pour lui, équipé d’une serre tempérée.