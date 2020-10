Au Japon, on ne rigole pas avec l’exemplarité des athlètes. Et ce jusque dans leur vie privée. Daiya Seto l’a amèrement constaté. Le champion du monde du 200 et 400m quatre nages, annoncé comme un des fers de lance de la natation nippone et grand espoir de médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, a été suspendu par sa fédération. Et ce pour avoir noué une relation extraconjugale.