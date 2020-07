il y a 27min

Lausanne

Une star mondiale de la techno mixera le 1er août à Aquatis

Le Chilien Ricardo Villalobos est attendu lors du deuxième jour de l’événement People in The City qui se jouera pour la première fois dans la cour intérieure du plus grand aquarium d’eau douce d’Europe.

Les DJ et les festivaliers se réuniront dans la cour intérieure de l’établissement qui jouit d’une vue sur le lac et les Alpes. F. Melillo/DR

Les organisateurs de ce mini-festival de deux jours ont fait plutôt fort. Le 31 juillet et le 1er août 2020, ils vont investir la cour intérieure d’Aquatis, plus grand aquarium d’eau douce d’Europe sur les hauts de Lausanne. La capacité sera limitée à 600 billets par jour. Les festivaliers seront répartis en deux zones, Moon et Sun, de 300 personnes pour respecter les règles sanitaires en vigueur. Chaque zone disposera en outre de son propre bar et de ses toilettes. Il ne sera pas possible de passer d’une zone à l’autre.

Côté musique, c’est plutôt du lourd. Le vendredi verra se produire le Lausannois Ripperton ainsi qu’une des papesses de la house en France, Lea Lisa. Le lendemain, c’est Ricardo Villalobos qui est attendu en tête d’affiche. L’homme est une des stars mondiales de la techno minimale. Rien que ça.

Le programme:Vendredi 31 juillet 2020: Ripperton, Lea Lisa, Adolpho & Franky, Giorgio Maulini, Manolo, Eve. Samedi 1er août 2020: Ricardo Villalobos, Zip, Sonja Moonear.

Informations et billetterie: peopleinthecity.ch