Durabilité et environnement: Une start-up étudiante crée des distributeurs de snacks écoresponsables

Proposer un catalogue de produits sains et durables sans casser la tirelire des étudiants, c’est l’objectif de Déliss, une start-up du campus de l’EPFL, qui met à disposition des élèves des distributeurs automatiques écoresponsables, depuis Noël 2021. Pour Shayan Eshghi, étudiant et fondateur du projet, l’idée que l’alimentation saine, locale et durable n’est réservée qu’à une minorité de personnes est encore trop présente de nos jours: «nous cassons les prix en diminuant nos marges et les intermédiaires pour que les étudiants n’aient aucune excuse pour ne pas consommer responsable».