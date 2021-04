Etats-Unis : Une start-up lance un vrai tatouage qui disparaît après un an

La jeune société new-yorkaise Ephemeral a mis au point une encre qui se dissout entre 9 et 15 mois après injection. De quoi ouvrir le marché à une nouvelle clientèle.

Les lignes du tatouage restent nettes et le dessin s’estompe uniformément, selon ses concepteurs. Pour l’instant, seul le noir est disponible, mais d’autres couleurs pourraient un jour enrichir la palette.

Entre la marque indélébile et les décalcomanies, une start-up new-yorkaise propose une alternative, un tatouage éphémère qui disparaît au bout d’un an environ, et ambitionne d’ouvrir le marché à une nouvelle clientèle. Abigail Glasgow a choisi. Cette fois, ce sera un «m», première lettre du prénom de son fiancé, tatoué sur l’avant-bras. Un choix risqué? «Ca va disparaître, donc je ne m’inquiète pas trop», dit-elle, le regard malicieux.