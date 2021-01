Le test, qui s’effectue en se piquant le bout du doigt, coûte 69 francs et est remboursé sur ordonnance. Getty Images/iStockphoto

Une petite piqûre au bout du doigt, quatre gouttes de sang, et le tour est joué. CoreMedica Europe SA, jeune société fondée par deux anciens cadres d’entreprises biologiques et pharmaceutiques et intégrée depuis septembre à SwissMedical Group, a développé un test sanguin de détection du Coronavirus, avec un prélèvement qui peut être réalisé, notamment, par tout un chacun à domicile. Le premier du genre, affirme l’entreprise basée sur le Campus Biotech, qui a reçu l’autorisation de Swissmedic le 18 décembre, après quatre mois de validation.

«C’est un test de recherche d’antigènes, mais pas un test rapide, qui, lui, est moins sensible, explique le Dr Jean-Marc Leroux, CEO de l’entreprise. Il a une excellente sensibilité et spécificité chez les patients symptomatiques, mais sans le côté désagréable du prélèvement nasopharyngé.»

Enveloppe préaffranchie

Le test sanguin peut être commandé sur le site de l’entreprise mybiopassport.com. Un kit avec des instructions et une enveloppe de retour préaffranchie est ensuite envoyé par courrier prioritaire de La Poste. Une fois l’échantillon réceptionné par le laboratoire, les résultats sont rendus le jour même, sur son site. Jean-Marc Leroux dit ne pas craindre d’éventuels retards d’acheminement: «On n’a pas de problème de temps lié à la stabilité de l’échantillon, car on fait voyager des gouttes de sang dont le sérum est déjà séparé et séché sur une matrice spéciale et non pas dans un tube comme c’est le cas d’habitude.»

Les résultats sont déclarés à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), «c’est une obligation légale», précise le directeur du laboratoire Olivier Bruttin, spécialiste FAMH. Le test peut aussi servir à passer les frontières, «mais ça dépend des pays, certains demandent pour l’instant exclusivement le test PCR», prévient Jean-Marc Leroux. Pour le lancement, plusieurs milliers de tests sont disponibles.

Au niveau mondial

CoreMedica Europe ne compte pas se limiter au marché suisse, mais veut se positionner au niveau mondial avec ses tests de profil nutritionnel et de performance sportive, leurs produits phares: «À cause du Covid, il y a eu une accélération du digital et de la responsabilisation du patient, indique Jean-Marc Leroux. Cela permet d’atteindre l’ensemble de l’Europe et ouvre un volume d’affaires impossible à atteindre avant. Les perspectives s’annoncent étonnantes. Jusqu’ici, le système sanitaire était centralisé. Maintenant, on vit un phénomène inverse: on amène le laboratoire aux patients.»