Sorte d’équivalent du Fairphone, smartphone éthique et durable doté d’une grande réparabilité, le Framework Laptop mise en effet sur une grande modularité et s’oppose aux notebooks embarquant de nombreux éléments soudés. Ainsi, comme avec un PC classique, la mémoire, le stockage, la connectique, l’écran, le clavier, la batterie, la charnière et même la carte mère sont censés être facilement remplaçables par l’utilisateur s’ils se cassent ou deviennent obsolètes, explique le fabricant. Il mettra à disposition une boutique, le Framework Marketplace, dans laquelle des partenaires pourront vendre des modules compatibles avec ses machines.

Doté d’un écran d’une résolution 2K (2256 x 1504 pixels) de 13,5 pouces et d’une webcam Full HD intégrés dans un châssis en aluminium d’une épaisseur de 15,85 mm pour un poids de 1,3 kg, l’ordinateur portable de Framework est équipé d’un processeur Intel Core de 11e génération. Il peut accueillir jusqu’à 64 Go de mémoire vive et 4 To d’espace de stockage.