hôtel de luxe: Une start-up prévoit d’ouvrir un hôtel dans l’espace en 2025

Ça ressemble à un scénario de science-fiction, mais ça n’en est pas un. L’entreprise Orbital Assembly Corporation prévoit bien d’ouvrir un hôtel dans l’espace en 2025. Il s’agit de deux stations spatiales, Pioneer et Voyager, qui accueilleront des touristes.

La première construction, Pioneer, sera une petite structure de cinq modules, d’une capacité totale de 28 personnes, et devrait voir arriver ses premiers clients dans cinq ans. La deuxième, Voyager, sera beaucoup plus importante: 400 personnes pourront être logées dans une plateforme circulaire de près de 500 mètres de diamètre et elle devrait ouvrir en 2027. Les deux établissements offriront le même confort que les hôtels terrestres.