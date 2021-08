Productivité : Une start-up promet de rendre «moins nuls» les e-mails

Une offre payante qui se greffe sur Gmail a le vent en poupe, alors que les courriels ont perdu de leur attrait.

Les responsables de Super­human préparent désormais le service pour les utilisateurs d’Android et d’Outlook. Ils l’ont aussi entrouvert au public, via une option de test en libre-service sur le site limitée à 10% des nouveaux utilisateurs. C’est comme ça qu’ils ont notamment séduit Jason Citron. Arrivé incognito, le patron de la plateforme de conversation Discord y a investi depuis lors. Il a rejoint des financiers de renom et une brochette de célébrités, comme le couple Ashton Kutcher et Mila Kunis ou encore Will Smith.