Brésil : Une start-up rompt l’isolement des favelas

Les livreurs de Favela Brasil Xpress arpentent les rues d’un quartier populaire de São Paulo non desservi par les sociétés traditionnelles.

Un employé de la compagnie Favela Brasil Express à São Paulo. (Photo by Felipe ARAUJO / AFP)

En tapant des mains ou en criant à la porte des destinataires des colis, les salariés de Favela Brasil Xpress s’activent dans les ruelles de Paraisopolis. «On veut faire tomber les murs invisibles qui séparent les favelas du tissu urbain», explique Givanildo Pereira, 21 ans, fondateur de cette start-up. Paraisopolis, favela de 100 000 habitants, est le deuxième quartier le plus peuplé de São Paulo, plus grande mégalopole d’Amérique latine.

Situé dans le sud-ouest de la capitale économique du Brésil, à proximité de quartiers chics comme le Morumbi, il n’était pourtant pas desservi par les services de livraison à domicile, qui disent craindre des problèmes d’insécurité. «Nous voulons répondre à une demande réprimée par le blocage des codes postaux de cette zone considérée à risque» par les grandes entreprises de livraison, explique Givalnildo Pereira, qui vit à Paraisopolis depuis l’enfance. «On rend la dignité à des personnes qui ont le droit de recevoir leurs colis comme tout autre membre de notre société», insiste-t-il. Un besoin d’autant plus crucial que les achats en ligne, dans les favelas comme ailleurs, sont très prisés en raison de la pandémie de coronavirus.

Nouvelles frontières

Pour se repérer dans ce méandre de ruelles à la numération hasardeuse, les livreurs utilisent une carte conçue par un réseau associatif pour identifier les besoins de chaque ruelle et organiser les dons d’aliments au plus fort de la crise du Covid-19.

Et Givalnildo Pereira a mis un point d’honneur à embaucher des habitants de la favela, mettant à profit leur connaissance des lieux et «offrant des opportunités aux chômeurs».

«Je suis tatoueur et il y a beaucoup moins de travail à cause de la pandémie. Ici, je fais un peu de tout, je trie les colis et parfois je fais aussi des livraisons», raconte-t-il.