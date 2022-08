Partage: Une start-up suisse souhaite révolutionner le camping

Au lieu de se lamenter, il s’est demandé ce qu’il pouvait faire pour y remédier. Le fait que plus de 50’000 tentes soient utilisées chaque année en Suisse lors de festivals représentait un énorme potentiel qui parlait en faveur de la protection du climat. C’est à cette époque-là qu’il fait la connaissance d’Andreas Bär, son futur partenaire commercial. Ce dernier était préoccupé par la même question: comment stopper cette tendance à produire toujours plus de déchets?

Réutiliser au lieu de recycler

«Andy avait déjà réalisé des prototypes de tentes et cherchait quelqu’un du secteur», se rappelle Florian Felder. En sa qualité de professionnel des articles de sport, il a pu apporter son expertise. Tous deux se sont associés et ont ainsi fondé la start-up Niuway . Son but: fabriquer des tentes de bonne qualité qui peuvent être louées pour pas cher, mais qui ne nuisent pas à l’environnement.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils en ont développé et testé, puis sont arrivés à la conclusion qu’il était plus respectueux pour l’environnement de miser sur des matériaux solides et réutilisables plutôt que sur du recyclé. Florian Felder appelle cela le principe du «refreshing», entendez par là que la tente usagée est lavée, les parties cassées remplacées et les trous réparés. Les tentes sont construites de manière minimaliste: peu de coutures et pas de tente intérieure ou d’auvent, seulement quelques haubans. Malgré cela, elles sont stables et étanches.