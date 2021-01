Théories du complot : Une start-up suisse tente de percer le mystère «QAnon»

L’entreprise helvétique OrphAnalytics estime que les messages délivrés par le mystérieux messager «Q» concernant une prétendue clique secrète aux États-Unis seraient en fait écrits par deux personnes.

«Q», un mystérieux messager qui a converti des millions d’Américains à sa théorie du complot et galvanisé des fidèles de Donald Trump ayant pris d’assaut le Congrès, est incarné par deux personnes, affirment des experts d’une start-up suisse.

Le mouvement complotiste est né en octobre 2017 sur le forum en ligne 4Chan – et ensuite 8Kun – et s’est nourri des messages appelés «Q-drops», affirmant sans fondement que Donald Trump menait une guerre secrète contre une clique de démocrates pédophiles et adorateurs de Satan.