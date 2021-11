Réalité virtuelle : Une start-up tique en voyant le gant haptique de Meta

La firme américaine HaptX qualifie l’accessoire développé par la maison mère de Facebook pour ressentir les objets en réalité virtuelle de «substantiellement identique» à sa propre technologie.

«Nous accueillons favorablement l’intérêt et la concurrence dans le domaine de l’haptique microfluidique; toutefois, la concurrence doit être loyale pour que l’industrie prospère», a déclaré Jake Rubin, fondateur et patron de HaptX, au site GeekWire .

Il fait savoir que son entreprise a accueilli de nombreux ingénieurs, chercheurs et cadres de Meta pour leur présenter sa «technologie haptique révolutionnaire». Et d’ajouter qu’il n’avait pas eu de nouvelles de la part de Meta mais que HaptX était «impatient de travailler avec eux pour parvenir à un arrangement juste et équitable qui répond à nos préoccupations et leur permet d’intégrer notre technologie innovante dans leurs futurs produits de consommation».