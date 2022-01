Santé : Une start-up vaudoise à l’assaut des troubles de l’érection

En Suisse, 350’000 hommes ont des problèmes érectiles. L’innovation de Comphya, société basée à l’EPFL, consiste à implanter un dispositif novateur dans la cavité pelvienne.

Comphya espère lancer les essais cliniques début 2022. Mais le chemin est encore long jusqu’à la mise sur le marché et la société va devoir trouver des financements supplémentaires. Pour la firme, CaverSTIM, le nom donné à ce système novateur, est abouti: il a déjà été testé sur 20 personnes hospitalisées lors d’une ablation de la prostate et le taux de réussite était de 100%. Il est aussi révolutionnaire. Actuellement, il n’existerait que trois alternatives pour provoquer une érection: le Viagra – mais environ un tiers de la population ne répond pas à ce traitement –, les prothèses péniennes – une chirurgie invasive –, et les injections – douloureuses et coûteuses –.