Espace : Une start-up vaudoise chargée de la première mission de nettoyage en orbite

L’Europe a sollicité ClearSpace, qui a son siège à l’EPFL, pour enlever un débris spatial. Il s’agit de la première mission au monde de ce type.

Marché encore vierge

En près de 60 ans d’activité spatiale et plus de 5500 lancements, environ 42'000 objets de plus de 10 centimètres gravitent autour de la Terre, formant un nuage de déchets composé de fusées anciennes, de morceaux de satellites restés en orbite après explosion ou de satellites entiers qui ne sont plus opérationnels, entre autres.