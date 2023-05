Science: Une start-up vaudoise ira nettoyer l’espace avec Arianespace

Cet accord entre la start-up vaudoise et la société française permettra le lancement de ClearSpace-1 à partir du second semestre 2026. La mission se fera à bord du lanceur léger européen Vega C, à partir du second semestre 2026. L’opération permettra de récupérer l’étage supérieur d’une fusée Vega lancée en 2013. Pesant 112 kg, ce débris nommé Vespa oscille entre 660 et 800 kilomètres d’altitude.