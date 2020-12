Université de Genève : Une «station météo» pour anticiper les crises d’épilepsie

Des scientifiques suisses et américains ont mis au point une sorte de «station météo» capable de prédire la survenance des crises d’épilepsie.

La survenue des crises est imprévisible et a fait l’objet de recherches infructueuses depuis les années 1970.

L’imprédictibilité des crises d’épilepsie handicape sévèrement les patients. Des scientifiques suisses et américains ont mis au point une sorte de «station météo» capable de prédire les périodes de crise un à plusieurs jours à l’avance.

Un tiers des personnes atteintes d’épilepsie sont résistantes aux traitements contre cette maladie neurologique qui touche 1% de la population mondiale. La survenue des crises est imprévisible et a fait l’objet de recherches infructueuses depuis les années 1970.

En l’absence de prédiction, les patients sont obligés de se médicamenter et/ou d’ajuster leur mode de vie. Des neuroscientifiques de l’Université de Genève (UNIGE) et de l’Hôpital universitaire de Berne, en collaboration avec l’Université de Californie à San Francisco et l’Université Brown de Providence, ont réussi à développer une méthode capable de prédire les crises un à plusieurs jours à l’avance.

Des enregistrements de l’activité neuronale sur une période d’au moins six mois, réalisés grâce à un appareillage implanté directement dans le cerveau, permettent de détecter des cycles d’activité épileptique individuels et de renseigner sur la probabilité d’apparition d’une crise, a indiqué jeudi l’UNIGE dans un communiqué.

Traitements lourds

«Cela fait plus de 50 ans que les spécialistes mondiaux essayent de prédire les crises quelques minutes à l’avance, avec un succès limité», indique Timothée Proix, chercheur au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIGE, cité dans le communiqué. Les crises ne semblent pas être précédées de signe annonciateur évident. Leur fréquence, selon les individus, varie d’une fois par année à une fois par jour.

Les traitements existants sont souvent lourds. Ils font appel à des médicaments aux nombreux effets secondaires potentiels, et parfois à la neurochirurgie pour enlever le foyer épileptique.

«La météo est influencée par le cycle des saisons ou encore celui du jour et de la nuit. À une échelle intermédiaire, lorsqu’une dépression atmosphérique arrive, la probabilité de pluie augmente pendant plusieurs jours et est dès lors plus prévisible. Pour l’épilepsie, ces trois échelles de régulation cyclique existent également», ajoute le spécialiste.