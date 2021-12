Hong Kong : Une statue à la mémoire de Tiananmen déboulonnée

Alors que Pékin mène une vigoureuse reprise en main de Hong Kong, une statue rendant hommage aux victimes de Tiananmen a été déboulonnée jeudi.

«La décision concernant la vieille statue a été prise sur la base d’un avis juridique externe et d’une évaluation des risques pour le meilleur intérêt de l’Université», a déclaré la HKU dans un communiqué, alors que les groupes et les lieux commémorant la répression du 4 juin 1989 à Pékin sont devenus la cible de la draconienne loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

En octobre, les responsables de HKU avaient ordonné le retrait de la sculpture de huit mètres de haut représentant un enchevêtrement de 50 corps déformés par la douleur, en évoquant déjà des risques juridiques, sans préciser lesquels. Le «Pilier de la honte», de huit mètres de haut, a été mis à l’abri des regards mercredi derrière des bâches et des barrières avant d’être déboulonné jeudi matin pour être entreposée ailleurs, selon l’université.

Dans son communiqué, l’institution assure que personne n’avait obtenu l’autorisation formelle d’exposer cette statue et cite une ordonnance datant de l’époque coloniale pour justifier son retrait. Cette loi inclut le crime de sédition et a été récemment de plus en plus utilisée par les autorités -parallèlement à la nouvelle loi sur la sécurité nationale- pour réprimer la dissidence.