États-Unis : Une statue à son effigie? Dolly Parton dit non, merci

La chanteuse de country demande à l’État du Tennessee de renoncer à son projet de lui ériger une statue à Nashville, jugeant le moment mal choisi.

«Honorée et touchée»

Connue pour sa musique et des standards comme «9 to 5», «Jolene», ou «I Will Always Love You» (repris par Whitney Houston), Dolly Parton est l’une des personnalités publiques les plus populaires aux États-Unis.