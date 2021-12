New York : Une statue controversée de Theodore Roosevelt sur le départ

La statue montre l’ancien président à cheval, surplombant un homme noir et un Amérindien à pied, une représentation dégradante pour le Musée d’histoire naturelle.

Getty Images via AFP

Les opérations ont démarré pour retirer, près de l’emblématique Central Park à New York, une statue de l’ancien président des États-Unis Theodore Roosevelt, jugée dégradante pour les Afro-Américains et les Amérindiens, un symbole de la réflexion du pays face à son passé.

La statue de Roosevelt, lointain parent de l’un de ses successeurs Franklin Delano Roosevelt, montre l’ancien président à cheval, surplombant un homme noir et un Amérindien à pied, une représentation dégradante pour le Musée d’histoire naturelle, qui en avait demandé le retrait à la ville de New York.

«Cancel culture»

L’annonce, en juin 2020, était intervenue peu après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par la police à Minneapolis, qui avait provoqué une onde de choc aux États-Unis sur le racisme. À l’époque, plusieurs autres figures historiques avaient été ciblées, comme les anciens présidents Andrew Jackson et Thomas Jefferson. Et en septembre dernier, la gigantesque statue du général confédéré Robert Lee, symbole du passé esclavagiste du pays, avait été démontée en Virginie.

Si ces déboulonnages semblent légitimes à certains, des personnalités politiques et des historiens s’inquiètent d’une course sans fin dans ce qui s’apparente selon eux à de la «cancel culture».

La statue de Roosevelt sera accueillie, en vertu d’un prêt à long terme, dans la future bibliothèque présidentielle Theodore Roosevelt, dans le Dakota du Nord. Ce musée en l’honneur de l’ancien président américain, qui doit ouvrir en 2026, a promis de recontextualiser l’objet qu’il qualifie de «problématique», en concertation avec des représentants d’Amérindiens et d’Afro-Américains.

Plus récemment, la ville de New York a annoncé qu’une statue de Jefferson, père fondateur des États-Unis, serait retirée de la salle du conseil des élus, parce qu’il avait possédé des centaines d’esclaves dans ses plantations de Virginie.

Avec George Washington et Abraham Lincoln, Thomas Jefferson et Theodore Roosevelt font partie des quatre présidents dont les visages sont sculptés dans la roche du célèbre et touristique mont Rushmore, dans le Dakota du Sud.