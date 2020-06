Tennis

Une statue d’Arthur Ashe vandalisée

L’effigie de l’ancien champion de tennis afro-américain a été taguée en Virginie.

Une vidéo circulant sur divers réseaux sociaux et diffusée par des chaînes de télévision locales montre un homme avec une bombe de peinture blanche écrivant les lettres «WLM» et l’expression «White lives matter» (la vie des Blancs compte) sur le socle de la statue et d’autres autour.