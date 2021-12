Une statue de Cristiano Ronaldo crée la polémique en Inde

Encore de nombreux vestiges

Le Portugal n’a accordé son indépendance à la région qu’en 1961, à la suite d’une invasion de l’armée indienne et d’une guerre de deux jours, qui a mis fin à la dictature militaire lusitanienne. Les restes du règne portugais, sont très visibles dans la région, dans l’architecture locale, le nombre important d’églises et le fait que beaucoup d’habitants ont des noms d’origine lusitanienne. À noter que contrairement au reste de l’Inde, nombre d’habitants de l’État de Goa préfèrent le football au cricket, et ils sont beaucoup à supporter le Portugal, dans les compétitions internationales comme la Coupe du monde.