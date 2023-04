France: Une statue de l’archange Saint-Michel déboulonnée au nom de la laïcité

Atteinte à la laïcité

L’histoire débute en 2018, lorsque l’ancienne école de Saint-Elme est détruite pour accueillir les élèves dans de nouveaux locaux. Au centre de la cour de l’école trônait la fameuse statue de l’archange Saint-Michel. La municipalité décide alors de restaurer la statue et l’installe sur le parvis de l’église Saint-Michel. Mais cette décision ne fait pas l’unanimité. L’association de la Libre pensée y voit en effet «une atteinte manifeste à la laïcité» et demande à ce que la statue soit enlevée.

Longue bataille judiciaire et votations

Or, en décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes avait donné raison à l’association, mais Yannick Moreau, le maire des Sables-d’Olonne, a fait recours. Le feuilleton judiciaire se poursuit et, en 2022, la cour administrative de Nantes demande à la municipalité de retirer la statue dans un délai de six mois. Yannick Moreau fait à nouveau appel. Finalement, l’affaire est close ce vendredi avec la décision du Conseil d’Etat qui a rejeté le pourvoi en cassation.