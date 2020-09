États-Unis : Une statue de Louis XVI retirée dans le Kentucky

Le maire de Louisville a décidé de retirer la statue du roi français guillotiné, couverte de graffitis et très endommagée ces dernières semaines.

Une statue vandalisée de Louis XVI, dernier roi sous l’Ancien Régime en France, a été retirée de la plus grande ville du Kentucky. Elle est la victime collatérale des tensions raciales qui agitent l’Amérique.

Maculés de graffitis, le monument de 9 tonnes et son piédestal à l’inscription gravée «King of France», ont été treuillés jeudi et remisés à l’écart de la vue des habitants de Louisville, qui tire son nom de Louis XVI.