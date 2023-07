Une statue turque décapitée cherche sa tête au Danemark

Une mission primordiale

En revanche, «le torse naguère exposé au Metropolitan Museum de New York et rendu à la Turquie provient du Sébasteion – c’est-à-dire du temple du culte impérial – de Boubon», explique-t-il.

«Des têtes sans corps ou des corps sans tête»

«Il est évidemment important de pouvoir recomposer les statues antiques; la plupart de celles qui nous sont parvenues sont des têtes sans corps ou des corps sans tête», explique Emmanuelle Rosso, professeure d’histoire de l’art et d’archéologie à l’Université Paris IV Sorbonne. Certaines têtes ont disparu au fil du temps tandis que des statues ont pu être décapitées, parfois lors de révoltes ou plus tard par des pilleurs avides de vendre deux objets plutôt qu’un.

«Les statues complètes sont très rares, et c’est encore plus vrai dans le cas des statues en bronze», note Mme Rosso. Or, «plus une oeuvre sculptée est complète, plus les archéologues et historiens de l’art disposent d’éléments pour la replacer dans son contexte de production et d’exposition originel», abonde son confrère Guillaume Biard. Toutefois, il existe aussi des réunions des membres avec les mauvais bustes.