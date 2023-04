Grisons: Une stèle nazie sème le trouble dans un cimetière de Coire

Fabriqué à Munich

La construction de tels monuments faisait partie de la propagande nazie qui cherchait à glorifier ses idées et son régime dans les pays voisins de l’Allemagne. Un premier édifice a d’abord été prévu à Saint-Gall mais le public et les autorités s’y sont opposés. À Coire, en revanche, le monument a été approuvé. La stèle a été polie et gravée à Munich. Elle avait pour but d’honorer les soldats allemands tombés à l’étranger.