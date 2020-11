C’est une décision rare qui a été prise en début de semaine par Pokimane, streameuse mondialement connue de la plateforme Twitch, qui joue principalement aux jeux vidéo «League of Legends» et «Fortnite». Du haut de ses 24 ans et des plus de 6,2 millions d’abonnés à sa chaîne, la jeune Maroco-Canadienne, de son vrai nom Imane Anys, a annoncé qu’elle n’accepterait désormais plus les dons qui dépassent 5 dollars.