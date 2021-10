Halsey accusé d'avoir humilié une strip-teaseuse

Los Angeles : Une strip-teaseuse accuse Halsey de l’avoir humiliée

Une effeuilleuse a raconté sur TikTok que la chanteuse l’avait empêchée de faire son travail durant une soirée en 2019.

Honey Lestrange est en colère contre Halsey pour des faits qui se sont déroulés en mai 2019 dans le club dans lequel elle travaillait en tant que strip-teaseuse, à Los Angeles. Dans une vidéo partagée sur TikTok, l’Américaine a raconté que la chanteuse de 27 ans, qui assume son corps post-grossesse , avait loué l’établissement pour promouvoir son titre «Nightmare» et avait demandé que toutes les effeuilleuses soient présentes et se produisent sur scène.

«Quelques personnes, qui me regardaient comme si j’étais un petit chiot triste, m’ont donné 20 dollars. C’était l’expérience la plus humiliante de ma vie, du moins en public. Techniquement, Halsey me doit de l’argent», a déclaré Honey Lestrange. Contactée par le «New York Post», l’équipe de la star à laquelle la notoriété à causé quelques soucis n’a pas réagi.