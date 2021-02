Sion : Une structure s’effondre sur le chantier de l’hôpital

Des étais provisoires d’un couvert à vélos en construction n’ont pas supporté la charge, mardi. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un incident, heureusement plus spectaculaire que grave, s’est produit mardi, vers midi, sur un chantier à l’hôpital de Sion. Une structure métallique destinée à accueillir un futur couvert à vélo s’est effondrée, rapportent «Le Nouvelliste» et RhôneFM. Un des piliers porteurs, qui devait subir des corrections, a été enlevé et remplacé par des étais provisoires. Mais ceux-ci n’ont pas supporté la charge.