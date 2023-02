Démographie : Une Suisse à 16 millions d’habitants, c’est possible

Selon SRF info , elle a développé un modèle où une hausse de la population n’affecterait pas la qualité de vie. Le concept: densifier les zones d’habitation actuelles en créant des «zones de voisinage 10 minutes». «Tout ce dont on a besoin au quotidien doit être accessible en 10 minutes à pied: boulangerie, supermarché, coiffeur, gare, café, restaurant, parc et jardin d’enfants», explique Sybille Wälty. Et dans l’idéal, le travail aussi». Ainsi, pas de problème de mitage du territoire ou de circulation.

Exemple genevois

De telles zones existent déjà selon elle. Notamment à Genève avec la rue Dancet, à deux pas de la plaine de Plainpalais. «La rue Dancet est le quartier à 10 minutes le plus dense de Suisse avec 21’000 habitants et 10’000 personnes travaillant à plein temps», explique-t-elle. La chercheuse a déterminé que pour qu’une zone de voisinage de 10 minutes fonctionne, il faut au moins 10’000 habitants dans un rayon de 500 mètres et au moins 5000 emplois. Du coup, une «ville dans la ville» se crée et attire ainsi du monde et des commerces.