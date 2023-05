Hockey sur glace: La Suisse bat la Lettonie en amical

Les hommes de Patrick Fischer se sont imposés à Riga, mais tout n’a pas encore été parfait dans les rangs suisses. IMAGO/ActionPictures

L’équipe de Suisse poursuit sa préparation en vue des championnats du monde qui se dérouleront à Tampere (FIN) et à Riga (LET) du 12 au 28 mai. Sa route passe une première fois par la capitale lettone, Riga, vendredi et samedi pour deux rencontres face à la Lettonie.

Vendredi, les hommes de Patrick Fischer se sont imposés 3-5 (1-0 2-2 0-3). L’équipe hôte compte dans ses rangs quatre joueurs évoluant en Suisse: Ivars Punnenovs (Lausanne), Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds), Oskars Lapinskis (Langnau) et Ronalds Kenins (Lausanne). C’est d’ailleurs Kenins qui a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score en power play à 43 secondes de la fin du premier tiers. L’égalisation à 1-1 a été réalisée par Moy (22e).

La différence dans le troisième tiers

Trois minutes plus tard, le 2-1 est venu de la canne de Buncis (passe de Lapinskis). Mais il a surtout été offert par le gardien suisse Aeschlimann, qui a perdu le puck à côté de son but. Dans la foulée, Daugavins (27e) a fait passer le score à 3-1 (passe d’Andersons). Cette double réussite n’a pas déstabilisé l’équipe de Suisse qui est revenue à une longueur grâce à Thurkauf, seulement 20 secondes plus tard.

Dans le troisième tiers, les visiteurs ont quelque peu haussé leur niveau de jeu et sont parvenus à passer l’épaule. La défense lettone a eu toutes les peines du monde à faire face et a plié à deux reprises sur des actions conclues par Geisser (47e) et Moy en power play (53e). Le 3-5 a été marqué dans le but vide (60e) par Senteler.

Des prolongations et des tirs au but…

Mais cela n’a pas pour autant signifié la fin de ce duel. À 3-5, les deux formations se sont lancées dans une… prolongation à trois contre trois. Un entraînement en situation spéciale pour les joueurs et un petit bonus pour les spectateurs. Le tout suivi par une séance de tirs au but remportée par la Lettonie (2-0). Un vrai match amical!